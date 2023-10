Ciclista atropellado revela que Miguel Acuña intentó escapar del lugar

Siguen apareciendo detalles de lo que fue el atropello que provocó el periodista Miguel Acuña en estado de ebriedad durante la jornada del domingo.

Felipe Peña fue uno de los ciclistas atropellados por el periodista de Canal 13 y en conversación con Mega detalló que "este vehículo nos impacta por atrás y nos arrastra 10 metros. Un compañero de equipo se llevó la peor parte, terminó con fractura de clavícula y tobillo".

"La reacción del conductor fue escapar. La gente de Lampa lo pudo atrapar, porque no tuvo la intención de bajarse del auto a ayudarnos. Todos estábamos tirados en el suelo", dijo.

"Yo lo único que escuchaba era a este niño, Jorgito, mi amigo, un niño de 13 años, cómo gritaba y ahí intenté socorrerlo a él. Yo tengo un hijo de cuatro años y tuve la intuición de padre de ir a verlo enseguida", relató Peña.

Consultado si se percataron de inmediato de que Acuña venía en estado de ebriedad, el ciclista afirmó "nos percatamos de eso porque justamente la gente bajó del vehículo a esta persona y él no modulaba, no decía ninguna palabra coherente. Lo encararon y él decía '¿a quién atropellé?', como que no había hecho nada".