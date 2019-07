Daniel Alcaíno disparó contra Canal 13: "¿Por qué Yerko Puchento antes te servía y ahora no te sirve?"

El actor y comediante Daniel Alcaíno habló en extenso sobre la salida de su personaje Yerko Puchento tras el fin de "Vértigo" y la decisión de Canal 13 de renovarle el contrato que vence en enero de 2020.

Alcaíno se refirió a su salida del programa estelar, pese al éxito de Yerko. "No nos echaron de Canal 13 porque no funcionábamos. Si ves las cifras del canal siempre marcaba cuatro puntos, el jueves llegaba a ocho, pero en 'Vértigo' picaba en 20. Eso era Canal 13", dijo a La Tercera.

Sobre la decisión de la estación de sacar de pantalla a su personaje, Alcaíno dijo: "Eso es pensamiento de ellos, ellos estimaron eso, y si lo estimó gente que ha echado a perder la televisión, como fue Javier Urrutia (ex director ejecutivo)... todo lo que hizo fue nefasto".

Alcaíno también habló sobre la labor de Urrutia, que dejó su cargo en junio pasado. "(Su administración) coincidió con el momento más nefasto del Canal. Cuando se echaron más de mil trabajadores de Canal 13. Cuando Canal 13 dejó de ser Canal 13, se exteriorizó a Secuoya todas las cosas. Creo que él fue utilizado para hacer el trabajo sucio y echar gente, echar hasta a Don Francisco", dijo.

"Alguien tomó la determinación que había que sacarlo (a Yerko Puchento). No lo sé, pero es un hecho, ¿no? Es como sacar a Esteban Paredes, que es el goleador del equipo. ¿Quién es el goleador del canal? ¿Por qué sacarlo? ¿Por qué antes te servía y ahora no te sirve?", expresó.

"El personaje se transformó en una piedra en el zapato para Canal 13. Es un personaje resbaloso, difícil de agarrar, es veleidoso, no tiene una línea editorial clara, confunde a mucha gente", agregó.

"Nunca fuimos chupamedias", siguió Alcaíno, "ni nos fuimos al Día del Canal o el Día de aplaudir a un jefe, o la cena del Techo para Chile, o la cena de Pan y Vino para ir a pintar monos, o la comida que dan para La Teletón, que se ponen el corazón todos los huevones... no, váyanse a cagar. No voy. Nunca. O salir saltando en la terraza de Canal 13, 'nuevo canal, ¡estamos felices! ¡nuevo logo!'. No, yo no soy material de los huevones".

Finalmente, Alcaíno reconoció acercamientos para ser parte del pasado Festival de Viña con Yerko Puchento. "Tuvimos reuniones con Pablo Morales (productor del Festival). Después supongo que pasó algo con el gobierno, quizás no le gustaba a Piñera que nombráramos a ciertas ministras", dijo.

"Lo hace canal 7, de gobierno, todo se sabe, todo se sabe. Yerko es un personaje que no es indiferente, no es el 'Tufo', no es el 'Fatiga', es un personaje que dice cosas, que denuncia. Y por eso mismo había que sacarlo", sentenció.