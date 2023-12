Soledad Onetto se tragó un mosquito en vivo en Canal 13

Una curiosa situación protagonizó Soledad Onetto en vivo en Teletrece Central al revelar que se tragó un mosquito mientras presenta una noticia.

La conductora leía en off una noticia sobre la COP28 cuando comenzó a toser, aunque siempre estuvo intentando seguir con la lectura.

La tos continuó y Onetto no pudo seguir, por lo que su compañero Ramón Ulloa siguió leyendo el texto. Luego, la periodista apareció en pantalla y dijo: "¿Pueden creer que me tragué un mosquito? Me tragué un mosquito, literal".