El incómodo momento de JP Queraltó con una señora en El Tabo

Mientras hacía un despacho en El Tabo, Juan Pablo Queraltó vivió una incómoda situación con una señora en vivo por "Contigo en la mañana".

El periodista se encontraba con un grupo de personas y una señora le envió "un saludo a mi marido que está en la casa".

Ante el comentario de Julio César Rodríguez de si se trataba de un señor que el día de ayer no había llegado, Queraltó le preguntó a la señora "¿su marido no es el que no llegó anoche?".

"No puede", respondió la mujer, pero Queraltó insistió consultándole "¿qué pasa si su marido llega tarde?", ante lo cual afirmó: "Está discapacitado".