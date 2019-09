La polémica se toma "Pasapalabra": Ledy Ossandón y Eduardo Peñailillo renunciaron al repechaje

Luego del gran triunfo de Nicolás Gavilán, quien se llevó el pozo acumulado sobre los 300 millones, en "Pasapalabra" buscaron la forma en que rostros emblemáticos del espacio volvieran a competir. Para eso, crearon un sistema de votación en redes sociales, sin esperar lo que vendría.

A través de Twitter, Ledy Ossandón, Eduardo Peñailillo y Felipe Gamboa, compitieron para ver quién obtendría más votos. Iba ganando Eduardo la votación, aunque en un lapso de una hora la profesora de Calama recibió 4.000 votos aproximadamente. Esta situación fue advertida por los seguidores del programa, quienes acusaron de falta de transparencia y que todo estaba arreglado.

Debido a eso, "Soa Ledy" decidió retirarse del repechaje. "La votación a todas luces es muy irregular, los votos exceden lo normal. Llamé a la producción y coincidimos en velar por la transparencia. Por lo mismo, decidí retirarme de esta votación. Amo Pasapalabra, pero más amo la justicia y transparencia", escribió en Twitter.

#PasapalabraCHV

COMUNICADO: La votación a todas luces es muy irregular, los votos exceden lo normal. Llamé a la producción y coincidimos en VELAR por la transparencia. Por lo mismo, decidí retirarme de esta votación. Amo Pasapalabra, pero más amo la JUSTICIA y TRANSPARENCIA

Dixi — Soa Ledy (Pasapalabra😃😃), Profesora CALAMEÑA💪💪 (@LedySoa) September 12, 2019

En conversación con LUN, trató de explicar lo que pasó. "Esto es solo una especulación, todos saben que yo me estoy postulando a la alcadía (de Calama), tal vez, se metió un poco la política en esto, pero quiero diferenciar las cosas, una es Pasapalabra y otra el escenario político. Tal vez las cosas se mezclaron y yo no quiero eso".

Hasta ahí, todo relativamente normal para el programa, salvo que Eduardo Peñailillo también decidió abandonar el espacio. "Este 12 de septiembre habría sido el cumpleaños de mi abuelo, Mario del Carmen Peñailillo, el hombre más bueno que he conocido. Cuando lo sepultamos yo dije que me gustaría ser como él en la vida y siendo así yo no puedo volver a Pasapalabra mediante un proceso que está totalmente viciado".