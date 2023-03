Claudia Conserva descarta pronto regreso a la televisión

La conductora Claudia Conserva envió un mensaje a sus seguidores y actualizó su estado luego de que se le detectara un cáncer.

En una escueta declaración a Publimetro, Conserva salió al paso de rumores de que regresaría "pronto" a trabajar según una periodista.

"Sigo en tratamiento y no tengo fecha de regreso aún", expresó la conductora de "Milf", quien agregó que "me han llamado de varios medios por esa información, pero no es así".