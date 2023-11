Cristián de la Fuente ganó premio a mejor actor: Venció a Ricardo Darín

Una noche soñada vivió el actor Cristián de la Fuente en el marco de la primera edición de los Martín Fierro Latino, una ceremonia paralela a los prestigiosos premios argentinos.

Allí el chileno se quedó con el premio a Mejor Actor de ficción en TV, Plataforma o Cine Internacional gracias a su trabajo en la teleserie "Dra. Lucía".

En dicha categoría De la Fuente estaba nominado junto a Michel Brown por "Pasión de Gavilanes 2" y el legendario Ricardo Darín por su trabajo en la película "Argentina, 1985".

"Yo decía 'nominado con Darín, eh, voy a venir a aplaudir y a sacarme una foto con él', así que bien, de verdad no me lo esperaba, creo que las cosas más lindas pasan cuando uno no se las espera", dijo el actor al recibir el galardón.

De la Fuente aprovechó la oportunidad de dedicar el premio a su familia: "Dedicarle esto a mi familia, que es la razón por la que hago todo lo que hago, a Angélica, a mi hija Laura que son mis ojos".

"Nunca dejen de soñar, porque pueden estar nominados con Darín y en una de esas ganan, siempre luchen por sus sueños, hay gente que les va a decir que no pueden hacer las cosas, que no son lo suficientemente buenos, pero no escuchen eso, escuchen siempre su corazón, porque siempre se puede", cerró.