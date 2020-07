Vuelve un clásico: "Beavis and Butt-Head" tendrá nuevas temporadas

El clásico programa de dibujos animados "Beavis and Butt-Head", que en la década del 90 era emitido por MTV, está listo para volver con nuevas temporadas y una reimaginación acorde a los tiempos actuales.

Según The Hollywood Reporter el creador de la serie Mike Judge firmó un acuerdo con CBS para realizar al menos dos nuevas temporadas, además de algunos spin off y especiales que aún no han sido detalldos.

"'Beavis and Butt-Head' fueron una voz definitoria de una generación y no podemos esperar para verlos navegar a través de las turbulentas aguas de este mundo que está a años luz del suyo", sostuvo Chris McCarthy, vocero de CBS.

En estos nuevos episodios los poco agraciados adolescentes tendrán que enfrentarse a "un mundo completamente nuevo y dominado por la Generación Z".

"Beavis and Butt-Head" fue originalmente emitida entre los videoclips de MTV entre 1992 y 1997, con un breve retorno en 2011. La serie mostraba a este par de adolescentes que llevaban una vida sedentaria y gustaban del rock. Su popularidad alcanzó tal punto que trabajaron con bandas como AC/DC y Red Hot Chili Peppers en el mundo real.