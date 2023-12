Exnotero acusó malos tratos de Julio César Rodríguez: "Fue muy agresivo"

El periodista Patricio Vergara, exnotero del extinto programa "Mira Quién Habla", recordó un incómodo episodio con Julio César Rodríguez mientras trabajaban juntos en dicho programa.

Mientras conversaba con Patricio Sotomayor y Titi García Huidobro en "No Es Lo Mismo" de Tevex, el comunicador fue consultado por "su quiebre" con el rostro de CHV, revelando malos tratos de parte de su ex editor periodístico en el espacio de Mega.

"Tuvimos un roce cuando hubo un problema entre los integrantes del 'Jappening con Já' y me mandó a sacar unas cuñas a todos los humoristas", partió contando.

Si bien el problema era entre Jorge Pedreros y Eduardo Ravini, el animador de "Contigo en la mañana" envió a Vergara a consultar a otros comediantes sobre esta disputa, los cuales se negaron a hablar ya que no querían "no meterse con farándula, no me dieron ninguna cuña", cosa que molestó al conductor de "Gran Hermano".

"Se para y me saca el 'yo-yo'... '¿Cómo a mí me vienes a engrupir, que fui el editor más joven de La Nación Domingo, fui editor de TVN, blah blah blah, que nadie te quiso dar una cuña?'", dijo, recordando que perdió la paciencia con Rodríguez y que estuvo a punto de golpearlo ya que "fue muy agresivo conmigo".

"¿Y de ahí qué pasó? ¿Te echaron del canal?", consultaron los animadores, a lo que el periodista respondió: "Me habían dicho 'no se te ocurra hacer esto con Julio César porque te puedes quemar en todos los medios'".

Asimismo, Vergara explicó que esto sucedió en 2006 y que, con el creador de "La Junta" han vuelto a compartir sin ningún problema.