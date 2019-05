Ignacia Michelson respondió al video íntimo con Sargento Rap

La chica reality Ignacia Michelson usó su cuenta de Instagram para responder a las críticas que ha recibido al conocerse un supuesto video sexual dentro de "Resistiré" junto a su pareja, el mexicano Sargento Rap.

La escena sólo se vio luego de que la cadena MTV emitiera uno de los capítulos del reality, en donde la pareja mantenía relaciones sexuales. Las imágenes no se vieron en Mega y muestran a la pareja tapada sólo con un cobertor.

Al rato, se destaparon completamente sudados. Algunos afirmaron que Michelson y Rap le habrían faltado el respeto a sus compañeros y que era una conducta inapropiada en un encierro de este tipo.

"Me da risa que critiquen que tuve relaciones, me imagino que lo anormal es no tenerlas si uno está en pareja", escribió la joven en una imagen junto a su pareja.

El momento, filtrado por MTV y publicado en Instagram.



La respuesta de Michelson: