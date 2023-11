Actriz de "Generación 98" sufrió intento de encerrona

Constanza Mackenna, actriz de la teleserie "Generación 98" de Mega, sufrió un intento de encerrona mientras manejaba en Chicureo.

La actriz que interpreta a "Macarena Norambuena" dijo a LUN que todo sucedió luego de ir a dejar a su casa a su colega Ignacia Baeza ("María Loreto" en la ficción). "Pienso harto en lo que pasó y me da angustia", dijo.

Mackenna relató que iba manejando y dejó pasar un auto. "Me puse atrás y este auto empezó a bajar la velocidad (...) De pronto el vehículo empieza a ir cada vez más lento y eso me pareció muy raro", dijo.

"Hasta que de pronto frenó, se abrieron las dos puertas traseras y en cosa de segundos bajaron dos personas, una por cada lado", contó la actriz, quien dijo que "manejé en reversa, dejé de mirar hacia adelante y no sé hasta dónde me persiguieron (...) Cuando volví a mirar para adelante, estos tipos corrían de regreso hacia su auto".

"Me acuerdo de ir en reversa y pensar 'ojalá no disparen, ojalá no pase nada'. Fue como una película de acción", expresó Mackenna.