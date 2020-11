Belén Mora confirmó salida de "Morandé con Compañía": "Nos fueron a todos"

"Nos avisaron hace como tres semanas. Nos fueron a todos", reveló la comediante Belén Mora, confirmando los despidos del elenco de "Morandé con Compañía".

Belenaza aseguró que las desvinculaciones se produjeron debido a la crisis de la TV, sumada a la pandemia: "Había cosas que eran insostenibles, como la factibilidad de hacer el programa. Así que nos fueron, era... terminó", dijo en el programa "Socias" con Begoña Basauri.

"Es como esas relaciones de pareja que no terminan porque se deja de querer, sino por factores externos", agregó Mora. "No sé qué voy a comer en enero y febrero. Voy a hacer harto stand up online", dijo entre bromas.

De todas formas, confesó que después hablaron con Kike Morandé y la productora, quienes les comunicaron que "puede ser que (el programa) se retome más adelante, pero no se sabe nada".