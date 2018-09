Nicole Block explicó por qué dejó la tele y atacó a los "rostros"

La actriz Nicole Block llevaba varios meses fuera de las redes sociales y el viernes pasado volvió con un video tutorial en Youtube sobre cómo cambió su clásico color rubio del pelo a uno colorín.

Hace unas horas, Block subió otro registro, esta vez mucho más ácido, explicando por qué no está en televisión, luego de trabajar en "El Camionero" y "Tranquilo Papa". Todo lo hizo a través de metáforas donde atacó a los rostros.

"Los rostros son una clase de individuos muy interesantes, en general de sexo masculino, que creen que tienen el super poder de someter a los pollos, a los que venimos entrando", dijo Block, en tono de cuento.

"Existe la ley de los rostros, que es lo que los pollos deben hacer: ir a buscarles siempre el ticket de colación, aguantar toda clase de bromas machistas y decir sí, luego sú y después sí. Hay que saberse completa la carrera del rostro", agregó.

Block también denunció las extensas jornadas laborales, sin almuerzo, y cómo no la dejaron ir al baño un día.

"Un día me pasó que estábamos grabando en una clínica y yo estaba en mis días. Necesitaba ir al baño y la productora me decía que no, que la locación, que no sé qué. Todo esto sin almuerzo", detalló.

La actriz también denunció el trabajo infantil, con los pequeños que pasaban cinco horas en el set, esperando para actuar.

"Una vez, una maquilladora tenía que pintarle el pelo rojo a una guagüita de dos meses, pero no quiso porque le podía dar una reacción alérgica. Además, el pago es miserable, no supera los 30 mil pesos por jornada", dijo.

Por último, Block dijo que decidió renunciar a Mega cuando le pidieron "improvisar" un personaje.

"Nosotros los actores amamos nuestro trabajo, estudiamos los personajes, vemos como caminan, como hablan, les damos vida. No es que yo me las dé de una actriz muy seria, pero esta falta de profesionalismo no daba lo mismo...", finalizó.

El registro:

