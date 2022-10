No va más: TV+ decidió poner fin a "Me Late"

El canal TV+ sacará de pantalla el programa "Me Late" que conducía Daniel "Huevo" Fuenzalida.

La estación anunció este sábado que Fuenzalida no continuará ligado a TV+, por lo que no continuará con su productora Tónica realizando "Me Late" y "Me Late Prime".

El espacio conducido por Fuenzalida tenía de panelistas a Sergio Rojas y Andrés Caniulef, y se emitía todos los días por TV+.