"Nunca vi algo más desagradable que él": Vasco Moulian destrozó a rostros del matinal de TVN

Vasco Moulian destrozó a sus ex compañeros del matinal "Muy Buenos Días" de TVN calificando al programa como "un gallinero" en "Me Late Prime" de TV+.

El actor y ex ejecutivo televisivo repasó a Hugo Valencia, María Luisa Godoy e Ignacio Gutiérrez, entre otros.

"Era dramático", recordó el comentarista sobre su participación en el espacio.

"Voy a ser honesto. Yo nunca vi algo más desagradable que Hugo Valencia. Desagradable en términos profesionales. En términos de compañeros de trabajo era un tipo que me hacia así (ponía el dedo en la boca, como haciéndolo callar) ¡Él! ¡Así! ¡A mí! Como si hubiese sido ejecutivo de algo, como si le hubiese ganado a alguien", agregó.

Pero fue aún más duro con el periodista: "Yo creo que no cacha nada de tele, y es como editor de la parte de espectáculos (...) Profesionalmente era muy desagradable la situación".

Para quien tuvo también palabras duras fue María Luisa Godoy: "La María Luisa me trataba como enfermito, eso sí, pero yo la quiero mucho. Yo soy barrero. Una de las mejores que ha pasado por la Quinta Vergara este año. La quiero, la amo. Pero ella me trataba (con frases como) 'Pero Vasco, es que no puedes decir eso' o 'Vasco, estás en el canal de todos los chilenos, Vasquito'. No nos estaba viendo nadie, pero en fin. 'Oye, Vasquito, por favor, yo te pido...'."

Al hablar de Ignacio Gutiérrez señaló que tenía una ambigüedad: "No le importaba el rating. La otra vez le escribí en un post 'Oye, Nacho, yo me acuerdo una vez que íbamos rumbo a Viña, a grabar una cuestión, y tú me decías que el rating no importaba. Lo que importaba era ser feliz y pasarlo bien', en esa cosa zen que estaba. Pero justo había visto un Twitter, o un Facebook, no me acuerdo en qué red social, él muy contento porque habían ganado ese día. Entonces, es un doble discurso de Nachito".