"Pacto de sangre" finalizó con sorpresivo giro

La muerte de Benjamín (Álvaro Espinoza) a manos de su hijo Ignacio (Rodrigo Walker) y la maquinación de Trinidad (Ignacia Baeza) para ocultar el cuerpo y hacerlo pasar como un fugitivo de la justicia, marcaron el final de "Pacto de Sangre".

En este último episodio también se vio a Trinidad dando una entrevista en televisión, donde declaró que ella sabía todo pero que había sido amenazada por Benjamín (Espinoza) y que no sabe en donde se encuentra su marido. Escenas después, en Zapallar, Ignacio se despidió de Trinidad usando los lentes de su padre, y Clarita (Julieta Sanhueza) riega unas flores nuevas plantadas, dando a entender que el cuerpo de Benjamín está enterrado en ese lugar.

La teleserie de Canal 13 fue lo más comentado de la noche en Twitter y además, fue lo segundo más visto en su horario: entre las 22:28 y las 23:03, la señal promedió 15 puntos de rating con un peak de 17, mientras que Mega marcó 17,4; Chilevisión 11,8 y TVN, 8,2.

En redes sociales, los seguidores de la serie se dividen entre quienes aplauden el final que tuvo "Trinidad" en la serie y los que cuestionan que el personaje no haya sido culpable.

La PDI iba camino a Zapallar y en ese rato la trini alcanzó a calmar al pendejo, enterrar a benjamín, plantar las flores y dejar todo bien? Y el Alonso se mantuvo convenientemente en la playa con la niña? Y no que gabriel había dicho que la trini era mente maestra #pactogranfinal

#pactogranfinal - Por qué no fue la PDI a Zapallar, sabiendo que Trinidad estabá ahí (y lo mas seguro Benjamín)

- Por que no fue juzgada Trini si había pruebas en su contra como complice y obstruccion a la justicia...



Igual me quedaron dudas