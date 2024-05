Pancho Saavedra comparte ovación del público a "El Catador"

Impacto causó la desvinculación del camarógrafo David Liempi, conocido "El Catador" en el programa "Lugares que Hablan ".

"Si 'El Catador' no está, yo no puedo hacer el programa. No puedo seguir haciendo el programa sin él", señaló Francisco "Pancho" Saavedra a Cooperativa, luego de conocerse la decisión del canal.

El público ovacionó a "El Catador"

A raíz de esta noticia, el conductor televisivo compartió, que estuvo animando un evento en Linares este fin de semana, aprovechó para agradecer al querido personaje.

"Gracias Linares por tanto amor y cariño, no solo para mi, sino que para el equipo de 'Lugares que Hablan' que emociona. David Limepi como te quiere la gente", escribió Saavedra en el posteo.

En tanto, en el clip se escucha al público gritar "Catador, Catador, Catador", quienes también llenaron la sección de comentarios de mensajes de apoyo.