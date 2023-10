Paulina Magnere acusa maltrato e incomodidad de trabajar con Julio Videla

La comunicadora Paulina Magnere recordó su trabajo con el fallecido Julio Videla y reconoció que no tuvieron buena relación laboral.

En el programa Not News, Magnere habló de su co-animación con Videla del programa "Con Ustedes" de Canal 13 a principios de los 2000. "Lo pasé mal (...) me arrepiento de haber aceptado la co-animación del programa", dijo la también cantante.

"Me encontré con un personaje que era detestable para mí y lo pasé pésimo, me trató bastante mal y tu cachai que el maltrato no tiene que ver con la cosa verbal", afirmó Magnere.

Incluso, dijo que el fallecido conductor no tenía contacto con ella. "Cuando no te saluda, no te hablan, cuando en el set de televisión había una planta, las cámaras de televisión y la Paulina", recordó.

"Esa co-animación mía duró como seis meses o un año, para mí fue una eternidad. Sí, lo pasé pésimo", declaró.