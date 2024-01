Pedro Pascal será presentador en los Premios Emmy

El chileno Pedro Pascal será uno de los presentadores en la próxima ceremonia de los Premios Emmy 2024.

La premiación de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anunció una primera tanda de presentadores de la ceremonia, que iba a ser en septiembre pero debió posponerse por el paro de Hollywood de 2023.

Entre la lista de presentadores está Pedro Pascal, quien además está nominado como Mejor Actor de una Serie de Drama por "The Last of Us".

¿Cuándo son los Premios Emmy 2024?

La premiación se realizará el lunes 15 de enero.

La lista de presentadores de los Emmy 2024