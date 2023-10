Coni Capelli presentó renuncia a Gran Hermano tras pelea con Francisco

Constanza Capelli quiso renunciar al reality show "Gran Hermano" luego de su fuerte pelea con Francisco Arenas, ex "papá lulo", con quien quebró su relación de amistad.

El intento de renuncia fue inmediatamente después de la discusión, mientras el programa del pasado martes estaba en vivo.

Luego que Francisco la interpelara, la llamara "agresiva" y hasta se burlara de su cara, Coni respondió llamándolo "hipócrita". Sin embargo, no aguantó mucho más y fue al confesionario entre lágrimas.

"Yo no me voy a prestar para ser parte del show, mientras me están dejando como las hueas. Mi mamá me está mirando, mi familia me está mirando", reclamó Coni.

Finalmente, "Gran Hermano" la terminó convenciendo de no renunciar.

Coni nominó y dejó en placa a Hans y Francisco

Al igual que su intento de renuncia, en el último capítulo de "Gran Hermano" se pudo ver las nominaciones a la placa de eliminación.

Coni, quien había ganado un premio para nominar doble, entregó cuatro votos a Hans y otros dos a Francisco, dejando a ambos en la placa.