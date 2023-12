Dani Castro se aburrió de los celos de Uriel en "Tierra Brava"

Una tensa discusión protagonizaron Dani Castro y Uriel Romero en el más reciente episodio de "Tierra Brava".

En las últimas semanas la pareja se ha distanciado debido a que Uriel cree que Daniela tiene sentimientos por Nicolás Solabarrieta. Pese a que la ex "Master Chef" se lo ha negado personalmente, el cantante urbano insistió en su versión.

"Lo que más me molesta es que ella me habló mentiras en mi cara, me dijo que 'no la atraía', pero al final le llama la atención y le gusta. Si yo noto que ella ya no quiere nada", le dijo Uriel a Fabio a modo de desahogo.

¿Se terminó el amor?

Más tarde la pareja conversó la situación en privado y decidieron poner fin a su relación, al menos temporalmente. "Estoy tranquila", le dijo Castro, y Uriel le respondió que "yo no me siento así".

"Me siento incómodo porque tú me importas. He tenido ganas de abrazarte porque estamos acá en cuatro paredes, y te voy a ver todos los días hasta que yo me vaya y tú también. No me quiero sentir así porque me voy a sentir muy incómodo", agregó el artista.

"Yo creo que tú te estás pasando rollos, porque nosotros terminamos y no va a pasar nada. Por lo menos ahora no me pasa nada con el Nico y yo tengo todo el derecho a hacer lo que quiera, porque nosotros terminamos", aseguró Dani Castro, a lo que Uriel reconoció que "es que yo quiero estar contigo y estoy un poquitito celoso".