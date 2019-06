El hambre fue más fuerte en "Resistiré": Aída y Fritanga mataron una gallina

El hambre deja estragos al interior de "Resistiré", con muchos concursantes sufriendo diversos cambios físicos.

Por eso, Aída Nízar y el Fritanga decidieron matar una gallina. Un "acto de supervivencia" que nadie hasta el momento se había atrevido a realizar, lo que generó sorpresa entre los televidentes.

Dentro de su plan, escondieron al animal en una bolsa y le mintieron al resto de participantes diciendo que se había escapado del gallinero.

Este momento se podrá ver en el capítulo de hoy, donde finalmente ambos concursantes se comieron a la gallina.

Twitero promedio... Ahora si el fritanga mato a la gallina lo odiarte por siempre....



Tu no comes pollo??



SI pero lo compro en el supermercado no lo mato yo...



Hay hambre, hay pollos, no hay posibilidad de ir al supermercado... #TodoPorHamburguesas#mtvResistire