Fran García Huidobro recordó polémica con Bambino en Gran Hermano

En julio, Fran García Huidobro protagonizó una polémica escena en "Gran Hermano" tras emplazar a Fernando "Bambino" Altamirano por sus dichos contra el perro Bigote.

"No me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando (...) Fue eliminado por tres razones: por flojo, por machista pero por paliza, por las cosas que dijo de Bigote", sostuvo la opinóloga en aquella ocasión.

Antes dejar el abruptamente el estudio, la ex "Primer Plano" expresó: "Les dejo a mis compañeros el trabajo de escuchar las justificaciones y las disculpas del señor Fernando".

"Estaba enojada"

Ahora, en el programa "Podemos Hablar", García Huidobro se refirió a la polémica con el productor de eventos deportivos, que está nuevamente en el encierro tras el repechaje.

"El tema de los perros, para mí es muy personal. Yo tengo dos perros. A mí lo que me molestó de él era esta 'te voy a ver ahogado en la piscina, tirémoslo a la parrilla'. No estoy diciendo que él tenía reales intenciones de hacerlo, pero una persona que se refiere así a los animales, a mí me choca", comentó la panelista del reality show.

"En ese momento yo estaba tan enojada que dije 'si hablo con él, voy a decir cosas de las que me voy a arrepentir mañana. Yo tengo 28 años de tele y él no', entonces era una pelea desproporcionada", explicó el rostro de Chilevisión sobre su abrupta salida del set.

Bajo esta línea, la también actriz señaló que, de haber permanecido en el panel ese día "hubiera dicho cosas súper fuertes que me hubieran costado más caras a mí, al canal y a él".

Además, la "Dama de hierro" reveló que, luego de este episodio hubo "una conversación" con la producción del programa.

"Yo creo que tengas las orejas largas de tanto que me las han tirado en Gran Hermano. Ustedes saben, yo soy media porfiada (...) cuando tengo que pedir disculpas, no se me cae nada. Pero cuando considero que el reto o la sanción es injusta, no pido disculpas", sentenció.