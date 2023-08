Fran García Huidobro se descargó por críticas tras entrevista con Lucas

La opinóloga Fran García-Huidobro, que actualmente es panelista en "Gran Hermano", respondió a las críticas que recibió el programa tras la entrevista a Lucas Crespo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz dijo a sus seguidores que "a veces siento que ustedes quieren ver correr sangre y apenas corre sangre rajan a denunciar al programa a las instituciones que ustedes consideran pertinentes".

Bajo esta misma línea, el rostro de Chilevisión sostuvo ser "siempre fiel a mi opinión y mis convicciones cómo les he dicho muchas veces, si eso concuerda con ustedes buenísimo y si no, mala suerte no más, no era y era".

"Soy una seguidora absoluta de las redes sociales y leo cada comentario, pero eso no me obliga a pensar como ustedes y yo tengo un rol como panelista, no soy la sepulturera de nadie", afirmó la "Dama de Hierro".

Asimismo, Fran aseguró no haber visto con anterioridad "a un participante salir más angustiado y más débil que Lucas".

"Si a ustedes les gusta patear a la gente en el suelo, eso habla más de ustedes que de mí. Le pregunté todo lo que tenía que preguntarle. Hablamos de Bigote, él habló del desodorante, de Fran hablamos, de todo lo que se suponía que teníamos que hablar con él. Si las respuestas fueron las que ustedes querían escuchar o no, eso ya no depende de mí ni de nadie del panel", declaró.

Además, la panelista finalizó el descargo llamando a "entender que esto es un reality, no es la vida, no son representantes de nuestro país que van a hacer nuestras leyes".

La disconformidad del público

Tras la eliminación de Lucas Crespo, que protagonizó varias polémicas dentro de la casa, los seguidores del reality show esperaban que este llegara al panel para ser encarado por los "expertos".

Sin embargo, el trato que recibió dejó disconformes a los televidentes, asegurando que otros participantes recibieron peores tratos por actitudes menos agresivas que las del profesor de jiu-jitsu.

al benjamin lo hicieron mierda en el panel por menos wn

al benjamin lo hicieron mierda en el panel por menos wn

y al wn del lucas lo están tratando como rey

Oye pero al Benjamin lo hicieron mierda por mucho menos y al Lucas no se le ha dicho nada, los panelistas muy flop 🤡

Mi compadre del panel está dándole consejos a Lucas para enfrentar la realidad que se le viene pesadito 😬

El lavado de imagen a Lucas me suena a:

"Yo no soy maltratador de animales.

"Yo no soy maltratador de animales.

Podré ser agresivo, manipulador, jalador de desodorante, maltratador de animales... pero nunca he tenido una hernia"

Oye pero Lucas era buena persona, le hicieron bullying, Rai le quería pegar, jugaba con el perro y solo quería hacer bromitas con desodorante.



Pero la gente malvada, tóxica e intensa de Twitter le cortó la alas 😞



Pero la gente malvada, tóxica e intensa de Twitter le cortó la alas 😞