Fran García-Huidobro y su severa opinión sobre Scarlette de Gran Hermano

Luego de ser anunciados los participantes que quedaron en la placa de eliminación de esta semana, la panelista de "Gran Hermano", Fran García-Huidobro, lanzó su implacable crítica sobre Scarlette.

Esto, posterior a ser conocido que la misma Scarlette, Alessia, Ignacia, Hans y Jorge quedaron seleccionados entre los menos favoritos.

"Esta es una opinión personal... y por suerte en este programa las podemos decir", introdujo la "Dama de hierro", para después agregar: "De los tres nuevos que entraron, yo creo que los que tienen más futuro son Fede e Ignacia, no Scarlette".

En la misma línea, opinó que "a mí no me parece que ella dé mayor contenido. Trató ahí de picanear a Hans (...) pero no la considero interesante como personaje".

La ironía de Fran García-Huidobro hacia Scarlette

"Quería decirle a Scarlette, y por favor guarden esta imagen, que fui informada por los altos mandos de este canal que tiene un puesto seguro como gerenta de producción y de programación", dijo.

"Porque ella dijo que sabe lo que la gente quiere ver y lo que no... ¡y nosotros no tenemos idea! Llevamos más de 20 años trabajando en la tele. Scarlette, te necesitamos", cerró.