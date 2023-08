Gran Hermano: Fanáticos expectantes por coqueteos entre Cony y Rai

Esta semana en "Gran Hermano" se realizó nuevamente la prueba del "congelado", que contó con la participación de un conocido exintegrante que revolvió la casa estudio, en especial a Constanza Capelli.

La entrada del exparticipante, Sebastián Ramírez, aún no sale al aire, pero los participantes han hablado de ella en distintas ocasiones. Esta tarde los fanáticos rescataron una conversación entre Cony y Raimundo Cerda, de los que esperan comience un romance desde la salida de Tatán.

Es que estos dos se han acercado las últimas semanas, constantemente se buscan para conversar y se les ha visto con miradas cómplices, cariños e incluso besos en la mejilla.

En esta ocasión, estuvieron conversando sobre la situación de Cony con Sebastián, con quien tuvo un romance durante la estadía de este último. Sentados juntos, mientras Rai le hacía masajes, la exbailarina le tiró un beso al aire que sonrojó al joven.

Asimismo, en los diálogos se pudo escuchar que Seba le había dicho que está celoso por la amistad de estos dos. A lo que Rai respondió: "Si se quiere poner celoso, ¿Qué le vas hacer? Mató no más".

Por otro lado, Coni le respondió que "uno tiene que ser fiel y leal cuando está con la persona", y le lanzó "nosotros somos amigos...". La frase, fue replicada con una expresión no verbal del joven, que la exbailarina exclamó con risa coquetona: "¿Qué fue esa cara? No me ayudas con esa cara po'".

Estaban hablando de Seba y que se puso celoso.

Cony: Uno tiene que ser fiel y leal cuando está con la persona. Cuando ya era ya era.

Rai: Yes.

Cony: Y nosotros (rai y cony) somos amigos

Rai: ...

Cony: Qué fue esa cara? No me ayudai con esa cara (se rien)#TheLulosShow pic.twitter.com/HNpJ3KX788 — jo 🫀 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@avecesmedicenjo) August 24, 2023

Cabe recordar que Constanza en distintas ocasiones ha señalado que su relación con Sebastián, y la amistad que tuvo este con Rai en un principio, es la razón porque no ha dado el paso para algo más con el joven.