Gran Hermano recibió nuevas denuncias en el CNTV

La última emisión de "Gran Hermano" estuvo marcada por fuertes discusiones, que casi acaban en agresiones físicas entre dos participantes.

En un principio, se pudo ver una fuerte pelea entre Francisca Maira y Constanza Capelli que involucraba a Raimundo Cerda, la cual terminó con fuertes descalificaciones entre las jugadoras y la "expulsión" del egresado de agronomía del dormitorio por parte de la bailarina clásica tras arremeter fuertemente en su contra.

A raíz de este conflicto, Jennifer "Pincoya" Galvarini se fue en picada contra el ente anfitrión, acusando que "todos eran amigos"antes de ingresar a la casa, haciendo referencia a Cerda y Maira, sacando de quicio a esta última.

Oye, Pincoya no me huei a mí, ya te dije ya. A mí no, al resto sí. Ridícula. Te da miedo salir para afuera, tenís que puro hacer show (...) Me voy a ir de esta casa porque tengo futuro, no como vo' hueona que no tenía pega...estás aquí por tu cagá de hijo", lanzó la modelo de Only Fans a la chilota, logrando que esta se lanzara sobre ella luego de nombrar a su hijo.

Sin embargo, la exparticipante y la técnico en enfermería lograron ser separadas antes de llegar a los golpes por Capelli, Hans Valdés e Ignacia Michelson.

Casi 500 nuevas denuncias en el CNTV

Este polémico episodio no dejó indiferentes a los seguidores del programa, que han interpuesto en las últimas 24 horas un total de 479 denuncias en el CNTV según pudo confirmar el organismo estatal a Cooperativa.

Cabe mencionar que la versión nacional del reality show rompió un récord histórico en la televisión chilena al posicionarse como el programa más denunciado, sumando alrededor de 18 mil denuncias hasta el minuto.