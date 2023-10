Gran Hermano: Scarlette sufrió fuerte porrazo en medio de actividad

En medio de una actividad en "Gran Hermano", Scarlette Gálvez causó preocupación al sufrir una fuerte caída.

Todo ocurrió mientras la joven, junto a iCata, Vivi Acevedo, Alessia Traverso y Skarleth Labra practicaban acrobacias de cheerleader, siendo levantada por sus compañeras.

"Que no se vaya a ir para atrás, eso es lo importante", recalcó la aspirante a cantante, ex cheerleader, a las presentes.

No obstante, las instrucciones no fueron suficientes ya que Skarleth y la misma Alessia no soportaron el peso de la bailarina, que terminó cayendo hacia adelante y golpeando su rostro contra el pasto.

Tras asegurarse que Gálvez estaba bien el grupo, incluyendo a la influencer, estalló en carcajadas.