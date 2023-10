iCata abandona Gran Hermano: ¿Cuándo dejará la casa?

Tras varias especulaciones, ya es un hecho que la influencer iCata deja la casa de "Gran Hermano".

El pasado sábado, la periodista reveló a Skarleth que planeaba renunciar al programa, asegurando que hablaría con la producción el día lunes.

"El lunes voy a hablar, porque no me quiero ir el lunes...me quiero ir el jueves o el sábado, porque el jueves cumplo un mes justo", dijo la streamer de 29 años cuya baja se debería al "casancio" dentro del encierro, aunque también se dice que tiene compromisos laborales ligados a los Juegos Panamericanos.

Ahora, según pudo averiguar Cooperativa, la oriunda de Loncoche abandonará la casa este jueves en la emisión prime del programa.

🔴 iCata renunciará a Gran Hermano este lunes #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo



Skarleth: Parece que Jorge va a renunciar



iCata: Después de mí el hueón, tiene que esperarse. Yo voy a hablar (...) el lunes, pero no me quiero ir el mismo lunes, me quiero ir el… pic.twitter.com/TtXWvaw9lq