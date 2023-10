iCata sobre sanción a Sebastián: "Deberían haberlo expulsado"

A solo un mes de integrarse a "Gran Hermano", la influencer iCata renunció al reality show asegurando no estar feliz dentro del encierro.

"Estoy contenta de estar fuera del encierro, me da un poco de nostalgia, pero no extraño, yo estoy segura que nos vamos a ver afuera, así que quiero que termine luego reality porque ya es mucho estrés", reconoció Catalina Salazar en conversación con Cooperativa.

Tras varias especulaciones, la también periodista se despidió de sus compañeros el pasado jueves, dejando tristes a varios fanáticos del programa.

"Tenía hartos objetivos, los cumplí todos. Quería vivir la experiencia completa y la viví", explicó la gamer, que en las semanas que pasó dentro de la casa fue líder, salvó a una compañera, estuvo en placa y pudo conocer mejor a los participantes del programa, además de conquistar al público con su personalidad.

El problema con Sebastián

Fue el fin de semana que la joven reveló en una transmisión en vivo que la presencia de Sebastián Ramírez complicó su estadía en la casa, asegurando temerle al polémico chico reality.

"Él tiene una energía muy imponente, es un chico de casi 40 años, que tiene 7 realities encima, entonces yo no sé si es un personaje, nunca lo supe en realidad. Al principio partimos bien, hasta que empezó el tema de gritar por las noches, 'es de noche, cállense, la Catita quiere dormir'. Me usaba a mí como escudo para sus gritos", señaló Salazar.

Asimismo, la periodista sostuvo que al productor de eventos, que fue enviado directamente a placa por dichos homofóbicos contra Viviana Acevedo, "lo deberían haber sancionado antes y ahora haberle dado una expulsión".

"Dijo cosas feas de mí, yo no sabía, me entero afuera (...). pero yo estoy segura que los tiempos de Dios son misteriosos, entonces ahí le tocará su momento de irse y de pedir disculpas si siente que hizo algo mal, pero sí es feo, no debería pasar", aseguró.

Descartó romance con Lucas

Pese a que el segundo paso de Lucas Crespo por el programa fue bastante breve, pudo convivir una semana con la influencer dentro, haciendo una declaración de amor en la transmisión en vivo.

"No sé cómo se vio afuera, pero yo soy súper lejana a los chicos. La relación más allá de una amistad con hombres no se me da, no es algo que suelo tener en mi vida normal, hace mucho tiempo que no tengo citas ni cosas así", confesó la cosplayer.

No obstante, la comunicadora reconoció haberse emocionado con las palabras de Crespo ya que "fue muy lindo escuchar que alguien que te conoce en tan poco tiempo pueda sacar cosas tan positivas de ti".

"Yo creo que de seguro vamos a entrenar juntos, pero así como una cita lo veo difícil, no solo por Lucas, sino que no lo hago en la vida normal. No sé cómo funciona, quizás en 'LOL' (League of Legends) le podría dar una cita, un 1 vs 1, pero aparte de eso está complicado, así que no prometo nada gente, lo intenté, pero no prometo nada", añadió.

Una nueva versión de iCata

A pesar de tener varios detractores al ser anunciada su llegada al reality, la influencer logró ganarse el cariño del público al dar a conocer "una versión reconfortante para mis compañeros", derribando todos los prejuicios de la gente.

"Le doy las gracias a la gente que se dio el tiempo de conocerme, de intentar entenderme porque yo sé que cometí muchos errores, que no soy perfecta para nada, pero que me acompañen en el paso de una forma positiva más que desde

juzgarme", expresó.