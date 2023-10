Jhonatan Mujica de Tierra Brava acusa a Simón de tocamientos

Uno de los concursantes del reality de Canal 13 "Tierra Brava", el modelo Jhonatan Mujica, delató un comportamiento del jugador y psicólogo Simón de la Costa y manifestó su molestia al respecto.

Ocurrió este jueves en el más reciente capítulo de la nueva apuesta de la estación privada, cuando el chileno-venezolano le comentó la situación a Pamela Díaz mientras sostenían una conversación en privado.

"¿No viste cómo mandé a la mier... a Simón?", le preguntó el maniquí de 28 años, a lo que "La Fiera" le bajó el perfil a la situación. "Sí, pero no te hizo nada", respondió ella.

"No me gusta que me toquen"

A pesar de la réplica de Díaz, el joven insistió en su punto. "No, pero es que una huevada (sic) que me carga, es que, como te dije, ya me lo ha hecho un par de veces", complementó.

"Él estaba a solas conmigo, y mientras yo hablaba, me agarraba (de la pierna), y me contenía. Me tocaba, y era como... no me gusta que me toquen", agregó Jhonatan Mujica.

Entonces, el participante reveló que tomó la medida de ponerle límites si sucedía otra vez.

"Ahora, yo lo vi de reojo mientras hablaba con Uriel, y yo sabía que venía a tocarme, a abrazarme o hacerme algo. Le dije: 'Simón, si vienes a tocarme, no lo hagas'. No puede picarse por eso'", puntualizó.