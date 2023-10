Actualización: Jorge renuncia a Gran Hermano y luego se arrepiente

Un absurdo momento se vivió en el capítulo de este martes de "Gran Hermano" luego de que Jorge Aldoney anunciara su renuncia y se arrepintiera de esta en el mismo episodio.

El participante pensó en su decisión inicial, la cual había tomado por la repentina salida de Skarleth Labra por el fallecimiento de un familiar.

Horas después de su anuncio el ex participante de Mister Chile indicó que "no quise hacerla efectiva (la renuncia) porque si Skarleth se llega a enterar, va a ser un peso aún más grande en su pena".

Publicación original

"Gran Hermano" recibió un nuevo golpe con la baja de Skarleth Labra.

Fue durante la tarde de este martes que la tiktoker, que reingresó en el repechaje hace apenas unos días, debió dejar la casa al enterarse de la muerte de su abuela.

🔴 Momento en que Skarleth abandona la casa de Gran Hermano por el fallecimiento de su abuela materna.



En esta pasada todo el amor del fandom está con Skarleth ❤️💖 #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/pt6qymrIZp — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 4, 2023

Tras esto, el actual Mister Chile conversó con el ente anfitrión para dar a conocer una drástica decisión.

La renuncia de Jorge

"Vengo a poner fin a mi aventura aquí", dijo el ingeniero comercial a la entidad, afirmando que si bien no es la primera vez que renuncia, está decidido a que sea la última.

En este contexto, consultó si estaba seguro de su decisión ya que parecía apresurado tras la salida de Labra.

"Lo que pasa es que después de ese golpazo no proyecto mi estadía aquí, no ha sido como otros golpazos", admitió Jorge.

"Antes de que llegaran los chicos yo estaba semi muerto, llegaron y me dieron luz acá dentro, me dieron vida, sobre todo Skarleth y la verdad es que sin ella no quiero continuar aquí", añadió.

Asimismo, "Gran Hermano" entregó al jugador tiempo para reflexionar sobre la renuncia, afirmando que pensaría sobre ello.