La fuerte pelea entre Arturo Longton y Luis Mateucci en Tierra Brava

El capítulo de este domingo de Tierra Brava mostró una discusión que casi llegó a los golpes entre Arturo Longton y Luis Mateucci.

Sentados en la cocina, ambos iniciaron un cruce de palabras en el que el argentino le dijo "estás durmiendo y dices ser estratega de un reality" y Longton le respondió "tú has estado en puras 'hueas' de pareja, donde lo único que hacías era agarrar y ninguna 'huea' más, no me vengas a 'huear' a mí".

"Tienes un ego tremendo y no haces ninguna 'huea'", le agregó el chileno y el argentino le replicó "¿Y vos no lo tenés?". La leyenda de los reality show afirmó que "soy un hueón carismático", a lo que el cordobés le responde "¿Carismático de qué? Decíme algo de carisma que tengas".

Ahí, Longton decidió pararse e ir a enfrentar cara a cara a Mateucci, por lo que Jhonatan y Fabio decidieron separar a ambos antes de que llegaran a los golpes frente a sus otros compañeros que miraban la situación.