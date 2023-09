Lucas de "Gran Hermano" sufrió violento asalto en Bellavista

El chico reality Lucas Crespo de "Gran Hermano" reveló haber sido víctima de un violento asalto la noche de este domingo en el Barrio Bellavista.

A través de su cuenta de X, el ex concursante del programa detalló en un mensaje publicado durante la madrugada de este lunes que "me asaltaron en bellavista con pistola y me quitaron el telefono estando abierto".

"No tengo acceso a ninguna red social por que las tengo con doble verificacion. Por ende si les escriben o suben cualquier cosa sepan que no soy yo. Abrazo y anden con cuidado", agregó Crespo.

Este domingo Lucas Crespo iba a estar presente en el episodio de "Gran Hermano" como parte del proceso de repechaje, el cual finalmente fue ganado por Skarleth.