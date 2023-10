Mónica de Gran Hermano generó ola de críticas tras defensa a Rubén

Luego de su breve visita a la casa de "Gran Hermano" en medio del segundo repechaje, Mónica Ramos causó indignación entre los seguidores del reality tras referirse a un polémico episodio.

Fue durante una transmisión en vivo que la adulta mayor habló de Rubén Gutiérrez, jugador que fue expulsado del programa tras recibir acusaciones de abuso sexual por parte de Scarlette Gálvez, su compañera.

"Lo quiero todavía. Lo quiero mucho. Encontré injusto, pero muy injusto, el hecho que no hayan llamado a los dos. No sé porqué solamente escucharon a la mujer esa, y no a Rubén", alegó la participante más longeva en la historia del reality.

Bajo esta línea, Ramos añadió que al excarabinero "lo condenaron al tiro sin preguntar, sin nada, entonces eso me dolió mucho".

No obstante, fue el mismo Gutiérrez quien, antes de su salida confirmó a Jorge haber sido llamado al confesionario mientras se encontraban hablando en la piscina.

Tras este desafortunado comentario, la feriante de La Florida, que reveló haber participado del repechaje porque necesitaba dinero para un tratamiento, fue criticada en redes sociales.

"Nunca le compré nada", "que feo como le dice 'esa mujer'", "machista", "no sorprende porque es algo de su generación", "esta señora no aprende", entre otros, fueron algunos de los comentarios que hicieron los seguidores del espacio de Chilevisión.