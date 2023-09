Mónica se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano

En una jornada marcada por la expulsión de Rubén, Mónica Ramos se volvió la decimosegunda participante en abandonar "Gran Hermano".

La feriante de La Florida debió enfrentar a Jennifer "Pincoya" Galvarini y Constanza Capelli en la placa de eliminación, llegando a la última instancia con la bailarina clásica y dejando la casa con un 54.38% de los votos.

"Espero que me tengan una corona, aunque sea chiquitita como me dijeron que era el récord nacional e internacional de la edad mía. Soy conocida en muchas partes entonces, dime tú ¿cómo no me voy a sentir orgullosa?", manifestó la participante de 77 años, la más longeva en la historia mundial del reality show.

Asimismo, Ramos dijo estar "muy agradecida" con el ente anfitrión porque "él se preocupó mucho de mí de cuando, me veía triste me llamaba. Entonces me siento orgullosa", sentenció.

🔴 Mónica es la nueva eliminada de Gran Hermano con el 54.38% de los votos versus el 45.62% de Cony #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResisteciaLulo



PD: No. No es la eliminación más "cercana y reñida" como informaron. La eliminación más estrecha fue la de Estefanía con el 50,82%… pic.twitter.com/0aWV4YEHRy — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 11, 2023

La emotiva despedida con Hans

Otra emotiva escena de la partida de Mónica se vio cuando se despidió de Hans Valdés, participante con quien formó un fuerte vínculo durante los tres meses que pasó en el encierro, considerándolo "un nieto más".

"No quiero que pienses que te abandoné, mi corazón se queda con usted", dijo la colera al joven de 18 años, asegurando conmocionada que contactará a su madre al salir.