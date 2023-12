Nicole Block fue eliminada de "Tierra Brava" y Fabio terminó llorando

Este lunes se emitió la eliminación de la actriz Nicole Block de "Tierra Brava" tras perder una dura prueba contra "La Guarén".

En la previa al duelo Block se había acercado a Fabio a pedirle un beso de buena suerte, algo a lo que el español accedió sin peros. Sin embargo la movida había sido urdida por Pamela Díaz para "probar" la lealtad de Fabio.

Durante la prueba de eliminación, Nicole Block siguió la tónica de su participación en el reality y no logró completar el circuito, lo que derivó en su eliminación.

Al despedirse Fabio se acercó a Nicole para conversar y aclarar lo ocurrido. "La Pame habló conmigo, me dijo que tenía un acuerdo contigo de estar juntos. Yo pensé que todos estábamos solteros y hacíamos lo que queríamos, pero ella me dio a entender que te había puesto los puntos sobre las íes, que no me puedes dar besos ni abrazos y tú le habías dicho que OK. ¿Es cierto?", le preguntó Block.

El romance de Nicole y Fabio

Fabio confirmó que existía un trato y que decidió romperlo por ella. "Lo que has expresado hacia mí y lo que yo he expresado hacia ti ha sido súper genuino, y te lo agradezco. Siendo genuino vas a llegar muy lejos, no todos te conocen como yo te conozco, y eres una persona increíble", le dijo la actriz.

"Desde el momento en que lo conocí sentimos una atracción. La Pamela también me cae bien, lamentablemente nos encontramos en este triángulo amoroso. Queda algo pendiendo con él, quedamos de vernos afuera", cerró Nicole Block al irse de "Tierra Brava".

Con la actriz fuera del encierro Fabio se largó a llorar lamentando su partida. "Ella no tiene malicia, es una buena niña. Encima se puso a llorar ahí y me mató", le confesó a Junior Playboy.