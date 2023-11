Nicole Block se desmayó en dura competencia de "Tierra Brava"

Un paupérrimo debut tuvo la actriz Nicole Block en su primera competencia en "Tierra Brava", programa al que se integró recientemente.

La ex Mega se incorporó al equipo rojo liderado por Luis Mateucci, pero estuvo lejos de ser un aporte: en plena competencia contra el equipo verde se desmayó y tuvo que abandonar.

En el intenso circuito los participantes tenían que pasarse un coco de uno a otro, en una prueba que incluía equilibrio, agua, punta y codo, puntería, fuerza y resistencia.

Por decisión de Luis, a Nicole le tocó la parte del agua, y rápidamente se notó que estaba teniendo problemas, avanzando mucho más lento que el otro equipo. Tras muy pocas vueltas, la actriz decayó y se desmayó en brazos de Chama, con lo que la competencia tuvo que parar por un momento.

"Pensé que iba a ser más sencillo, pero no lo fue. No di la talla lamentablemente, no me dio para más", dijo después de la prueba, que dejó al equipo rojo como perdedor de la semana.