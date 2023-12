Pamela Díaz fue eliminada de Tierra Brava: cometió errores en prueba

La noche del miércoles se emitió una prueba de eliminación en "Tierra Brava" que dejó a Pamela Díaz fuera del reality de Canal 13.

El duelo enfrentó a Díaz contra Fran Undurraga y consistió en un complejo trayecto que incluyó salir de un cajón, atravesar un puente colgante y subir por una plataforma.

Díaz cometió algunos errores que la demoraron y permitió que Undurraga terminara antes y se coronó como ganadora. "Todavía no puedo creer que le gané a La Fiera. Preferí botar toda mi tristeza compitiendo y esperando que en algún momento este duelo calme", dijo la modelo.

"Pasé una experiencia increíble. Llegaré a mi casa con mis hijos, a mi verdadera vida", expresó La Fiera para luego escuchar a sus compañeros.

"Me encantó conocerte, la conexión fue real. Te agarré cariño, me vas a hacer mucha falta, te voy a extrañar mucho", dijo Jhonatan Mujica, mientras Fabio Agostini señaló que "me veía en la final con ella. Ahora me voy a acostar más temprano".

Finalmente le habló Luis Mateucci pero Díaz se dio vuelta para no escucharlo. "No me interesa que hable, lo encuentro un falso", dijo Pamela y se negó a oír las palabras del argentino.