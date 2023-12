Pamela Díaz le plantó un beso a La Chama en plena pelea

Pamela Díaz y La Chama fueron protagonistas de una extraña pelea durante el último capítulo de Tierra Brava en Canal 13.

Todo ocurrió luego de que Alexandra Méndez, mejor conocida como La Chama, se enojara con Díaz por verla conversando en el sector VIP con su pareja Luis Mateucci.

Arturo Longton y Miguelito le comentaron a La Fiera que la influencer la trató de "hija de put...", por lo que no dudó en ir a enfrentar a la venezolana.

Las dos se acercaron tanto durante la discusión que Pamela Díaz le plantó un beso que descolocó a La Chama.

Tras ello, los compañeros compañeros se tomaron con humor la situación y las separaron. "Le iba a pegar. Por eso mejor le di un beso", dijo Díaz.

The kiss between Pamela Diaz and La Chama in the middle of an argue pic.twitter.com/ltdduAyg4M