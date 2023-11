Pamela Díaz se cubrió con miles de abejas en "Tierra Brava"

Un peligroso desafío completó Pamela Díaz en un reciente episodio del reality "Tierra Brava".

Sin ningún incentivo de por medio, "La Fiera" aceptó ser cubierta con un panal de más de 30 mil abejas luego de que los concursantes del espacio disfrutaran de una actividad de apicultura.

"Esto ya lo había hecho antes con traje, que no es lo mismo. Por eso ahora fue muy entretenido. Me pareció bacán y pedí que me sacaran una foto porque esto no lo iba a hacer nunca más. Nadie quiso hacerlo, ni siquiera la Angélica (Sepúlveda), tan fierecilla que es. Sólo yo me atreví", detalló Díaz.

Pese a haber superado con creces la prueba, Pamela Díaz igualmente sufrió la picadura de algunos de los insectos. "Me picaron seis, dos veces en la garganta, eso me dolió igual", confesó.