Pamela Díaz y Jhonatan Mujica terminaron su relación en Tierra Brava

En el capítulo de este miércoles, Tierra Brava mostró una conversación entre Pamela Díaz y Jhonatan Mujica en la que pusieron fin a su romance.

La pareja habló mientras se instalaba en su nueva habitación. Díaz le dijo al modelo: "Me llama la atención que todo el mundo me diga que esto es un juego, una estrategia. Entonces dime la verdad. ¿Tú dijiste algo? No entiendo por qué tan mala onda".

"Si me quieres creer, bien, si no me quieres crees (...) Si tú crees que todo esto es mentira, entonces hasta aquí. No quiero ser tu amigo hoy y que después mañana nos demos un beso y pasado mañana soy tu amigo otra vez y me tratas como ninguna persona", le dijo Mujica.

Luego de la fiesta, volvieron a hablar y ratificaron su quiebre. "No pongo en duda que la conexión que tuvimos fue real. También que te sientas libre para divertirte y hacer lo que quieras", le dijo Mujica.