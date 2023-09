¿Peligra Fran?: Así quedó la placa de eliminación en Gran Hermano

El reality show "Gran Hermano", que recibió a seis exparticipantes en su repechaje, vivió una nueva noche de eliminación.

En una jornada marcada por la renuncia de Fede Farrell, la bailarina Scarlette Gálvez lideró las votaciones con 13 votos; seguida de Francisca Maira, quien se reintegró apenas ayer al programa, con 10 puntos de nominación.

En tanto, la placa fue completada por Raimundo Cerda e Ignacia Michelson, que obtuvieron 7 y 5 votos respectivamente.

La decisión de iCata

Sin embargo, iCata, que se encuentra al mando de la casa esta semana, debió salvar inmediatamente a uno de sus compañeros, evitando que Nacha enfrentara el proceso de eliminación.

"Es difícil porque llevo poco tiempo acá. A Fran no la conozco, con Scarlette me llevo muy bien, con Rai me llevo muy bien, pero con la que más conecté es con Ignacia, así que salvo a la Nachita", señaló la influencer, sacando así a la polémica DJ de la placa por segunda semana consecutiva.

¿Cuándo es la gala de eliminación?

Así, Raimundo, Scarlette y Francisca, que fue la décimo primera participante en ser eliminada, se enfrentarán a la votación del público, quienes decidirán qué jugador dejará la casa para siempre.

En tanto, la nueva jornada de eliminación, que no se realizó la semana pasada, se verá este domingo a partir de las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión, con un episodio de larga duración que competirá con el estreno de "Tierra Brava".