Redes se burlan de Lucas por ignorantes dichos sobre origen de Gran Hermano

Lucas Crespo hizo la primera nominación fulminante en el reality show "Gran Hermano", contra Jennifer "Pincoya" Galvarini, pero un detalle en su discurso desató una ola de troleos en las redes sociales.

El participante nuevamente expuso su ignorancia sobre el origen del nombre del programa, pues por segunda vez habló de que "Gran Hermano" se trataría sobre la "hermandad" entre sus jugadores.

El real origen del nombre del programa tiene que ver con la clásica novela "1984" de George Orwell, donde el "Gran Hermano" o "Hermano Mayor" era un ente que todo lo ve, vigilando a la población y ejerciendo control sobre ella.

"El propósito del programa es quién es el mejor hermano, y ella, como hermano, es como el cul...", dijo Lucas durante la fulminante y se fue troleado, sobre todo porque antes destacó ser más inteligente que "Pincoya" y Coni Capelli.

BASTA LUCAS, NO SE LLAMA GRAN HERMANO POR ESO IGNORANTE QL Que falta de respeto a George Orwell 🤌 Aqui un video de una tiktoker que leyó el libro y en que se inspiró este reality #TheLulosShow pic.twitter.com/WKt0VFdLMm

Lucas: "No me van a ganar por inteligencia dos weonas"

Habló el que cree que el reality se llama Gran Hermano porque lo debe ganar “el que sea mejor hermano de la casa”. No tienes idea dónde estas parado, wachito #TheLulosShow pic.twitter.com/SFxsAz7wqr