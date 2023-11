Shirley Arica se fue de "Tierra Brava" enamorada de Arturo Longton

La modelo Shirley Arica, que tuvo que abandonar el reality "Tierra Brava" por una lesión, confesó sus sentimientos por su excompañero de encierro Arturo Longton.

Durante el tiempo que compartieron al interior del programa se les vio cercanos y confundidos por la situación. Si bien Longton había dicho sentirse atraído por la peruana, no intentaría un contacto romántico ya que estaba casado.

Si bien la madre del insigne chico reality confirmó el fin del matrimonio de su hijo tras 13 años, Arturo Longton y Shirley Arica sólo expresaron su atracción con coquetas miradas y largas conversaciones.

La frase que enamoró a Shirley Arica

Tras su salida del reality show, la modelo habló de sus sentimientos por Longton y señaló que "era como el chico del colegio que te gusta pero no puede ser".

"Llegó un momento en que él me sacó de la casa y me escribió una frase en la tierra: 'Me gustas, me tienes hasta el pico'. Para mí fue lo más romántico que me han hecho en mucho tiempo, me mató con eso", agregó Arica.

"Ahí me contó que está casado, que siente cosas por mí, pero no le va a faltar el respeto a la otra persona. Y yo decidí alejarme de él, tratarlo menos. Él me propuso ser amigos, yo le dije que no quería ser su amiga, porque él siente cosas y yo también las siento, y lo mejor es que no hablemos", dijo.

Shirley Arica dijo que en el momento de la despedida "me dijo que me quiere mucho, eso me cagó la cabeza porque nunca me lo había dicho. Fue una despedida súper difícil, yo creo que me hizo brujería".