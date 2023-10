Tiktoker española lanzó ácida crítica a "Gran Hermano Chile"

Pese a ganar popularidad en Chile por sus acertados comentarios, la tiktoker española Sara Folgueira reveló a sus seguidores que dejó de ver la versión chilena de "Gran Hermano".

"Llevo como dos semanas que no estoy ni siguiéndolo, o sea, no veo siquiera los programas porque creo que no merece la pena", dijo la joven en uno de sus vídeos.

Asimismo, la tiktoker señaló que el formato establecido por el canal de Machasa "se parece a cualquier cosa menos a 'Gran Hermano'"

"Hemos visto cómo se ha manipulado imágenes, discusiones, de todo. Hemos visto tratos de favor, y favoritismos súper claros, a ciertos concursantes. Hemos visto cómo se han cambiado normas, se han alterado o aplicado, según el parecer de Chilevisión y del programa, y de la organización y de quien sea", arremetió Folgueira contra el programa.

"Se han reído de nosotros, la audiencia, al haber expulsado a concursantes que luego ellos han decidido volver a meter, hemos visto gente que ha entrado y salido, entrado y salido", añadió.

Si bien la creadora de contenido reconoció estar al tanto de lo que sucede en "la casa más famosa del mundo" mediante redes sociales, la creadora de contenido aseguró que esta versión "parece un circo, me parece vergonzoso y sinceramente a mí se me han quitado las ganas de verlo".

"Ha sido una desilusión y una decepción el formato de Chile", sentenció.