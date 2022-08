Bob Odenkirk asegura que habrán más escenas de Bryan Cranston y Aaron Paul en "Better Call Saul"

En medio de las repercusiones del capítulo en el que "Walter White" y "Jesse Pinkman" aparecen en "Better Call Saul", Bob Odenkirk adelantó que Bryan Cranston y Aaron Paul regresarán en los próximos episodios.

Odenkirk estuvo en el programa "The View" este martes y afirmó que el regreso de Cranston y Paul "fue solo el comienzo. Hay más de ellos. Las escenas que surgen son poderosas".

"Me encanta que todos piensen que van a aparecer. Luego los ven, dicen, 'Genial. Lo logramos, ¡los volvimos a ver!'. Yo digo 'Nunca sabes lo que vendrá después en nuestra serie'. Así que no estés seguro de haber visto el último: te lo digo, no lo es", dijo el actor.

Cranston y Paul fueron parte del episodio "Breaking Bad" emitido esta semana, concretándose su esperada aparición que se confirmó meses atrás.