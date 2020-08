Elizabeth Debicki será Lady Di en las últimas temporadas de "The Crown"

Las anunciadas temporadas 5 y 6 de "The Crown" contarán con nuevos actores, sumando ahora a la inglesa Elizabeth Debicki encargada de interpretar a la Princesa Diana en la serie de Netflix.

Debicki, que es reconocida por "The Great Gatsby", la miniserie "The Night Manager" y protagonista de "Tenet" de Nolan, fue fichada para sumarse a la producción sobre la realeza británica.

"El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en el corazón de muchos. Es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta serie magistral, que me ha enganchado absolutamente desde el primer episodio", dijo Debicki.

Lady Di aparecerá en la cuarta temporada pero en una versión juvenil a cargo de Emma Corrin. Debicki, en tanto, la interpretará en la quinta y sexta temporada en su etapa adulta hasta su muerte en 1997.

