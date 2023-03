¿Es posible una pandemia como en "The Last of Us" en la vida real?

La serie de HBO "The Last of Us" es una de las más populares de lo que va 2023 y su relato basado en un hongo que infecta a humanos genera la pregunta si ocurriría en la vida real.

La producción protagonizada por el chileno Pedro Pascal fue la más vista en Latinoamérica y Europa, con la premisa de Estados Unidos que se ha desmoronado producto de una cepa del hongo Cordyceps, la que infecta a los humanos convirtiéndolos en criaturas caníbales.

Según el Doctor en genética y académico de la Usach, Francisco Cubillos, "los Cordyceps son hongos más conocidos como parásitos, asociados a otro tipo de organismos que viven en el suelo. Muchas veces pensamos que muchos hongos son perjudiciales para la humanidad y no es necesariamente así. Son una minoría".

"The Last of Us" plantea que esta pandemia se produjo debido al calentamiento global y según Cubillos esto puede afectar a estas especies. "Efectivamente va a impactar de manera importante en la diversidad de organismos que encontramos, afectando ese equilibrio natural que existe. El aumento de temperatura puede promover que algunos organismos crezcan en mayor medida y que su depredador no sea capaz de controlarlo".

Para el experto "es difícil" que lo que se ve en la serie ocurra en la vida real pero "obviamente como científico no lo descarto porque existen hongos que en el último tiempo están aumentando, por ejemplo, los del tipo Aspergillus, los cuales han ido aumentado el número de personas infectadas con ellos y se están volviendo resistentes a muchos de los tratamientos que normalmente se utilizan".

"No podemos descartar un hongo que no pueda ser controlado y es una amenaza que siempre podría existir, todo va a depender de nosotros los humanos en cómo nos comportemos con nuestro entorno y ambiente, qué tanto cuidemos la diversidad", expresó Cubillos.