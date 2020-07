Estrellas de "Glee" lloran la muerte de Naya Rivera

El 13 de julio se transformó en una fecha especial para la serie "Glee". En 2013 el equipo conocía la muerte de su protagonista Cory Monteith, para siete años después enfrentar la partida de otro miembro: la actriz Naya Rivera.

Luego de que las autoridades californianas confirmaran que el cuerpo encontrado en el lago Piru era el de Rivera, varias estrellas del elenco de "Glee" tuvieron palabras de despedida para su ex compañera.

"Descansa dulcemente, Naya. Eras toda una fuerza en tí misma. Amor y paz para tu familia", escribió en Twitter Jane Lynch, quien interpretó a su entrenadora de cheerleaders, "Sue Sylvestor".

Por su parte la actriz Vanessa Lengies ("Sugar Motta") aseguró que hoy era un día "de mucho dolor". "Agradecida de nuestro amor y nuestra conexión. Abrazándolos a todos muy fuerte, esta familia es para toda la vida", agregó.

Los actores Iqbal Theba, Josh Sussman, Max Adler y la drag queen Farrah Moan también expresaron sus condolencias por la partida de Rivera.

😪💔 I truly can’t even believe the news. This will always be a special memory for me. They only showed a minute, but we all got to ask her interview questions. She was so charismatic, sweet, funny and easy to talk to. My heart goes out to her friends and family😞this is so sad https://t.co/JKPvSb5owa